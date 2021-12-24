السفارة العراقية باليونان: مصرع أربعة مهاجرين وإنقاذ 90 آخرين بغرق قارب في بحر إيجه

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة "لوتكه" المعنية بشؤون اللاجئين العراقيين يوم الجمعة بمصرع أربعة مهاجرين بغرق قارب في بحر "إيجه" قبالة السواحل اليونانية مساء أمس الخميس.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم، بأن القارب غرق قرب قرية "أنتيكيثيرا" الصخرية والتي تقع بين جزيرتي "خانية" و"كالاماتا" اليونانيتين.

أكد ذلك أيضاً ممثل المؤسسة في اليونان شيخ حسين حمه صالح نقلا عن السفارة العراقية في تلك البلاد.

كما نوهت السفارة إلى أنه تم إنقاذ 90 مهاجراً، وانتشال أربع جثث، بينما ما يزال آخرون في عداد المفقودين.

ولا يمكن نقل المهاجرين من جزيرة "أنتيكيثيرا" بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح العاتية في المنطقة، وفقا لحمه صالح.

كما قال ان عملية الانقاذ جارية من قبل خفر السواحل اليوناني فى محاولة للعثور على المهاجرين المفقودين.

وتفيد بعض المعلومات بأن من بين المهاجرين عراقيو الجنسية.