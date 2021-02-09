السفارة الامريكية تُصدر تنويهاً لسكان العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الامريكية في العراق يوم الثلاثاء انها ستطلق خلال الأيام المقبلة صافرات انذار ضمن تدريبات ستجريها في الوقت الذي تقدمت به بالاعتذار عما سيخلفه ذلك من ضوضاء.

وقالت السفارة في بيان اليوم انه "خلال الايام القادمة، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا".

كما نوهت الى أن صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء ستصل الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات.

وقالت السفارة انها تتقدم باعتذارها عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك.