السعودية توافق على زيادة ما يقارب 10 آلاف مقعد لحصة العراق المقررة من الحجاج

شفق نيوز/ وافق وزير الحج والعمرة في السعودية توفيق الربيعة، يوم الخميس، على زيادة ما يقارب 10 آلاف مقعد لحصة العراق المقررة من الحجاج، وفقا لما أعلنته رئاسة الجمهورية العراقية.

وذكرت الرئاسة في بيان اليوم، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،في قصر بغداد، الربيعة والوفد المرافق له.

وأشار الرئيس العراقي إلى العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين.

وأكد رشيد إلى أن العراق يتطلع لزيادة حصته من مقاعد الحجاج وبما يتلاءم مع تعداد نفوس العراق.

بدوره أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية بزيادة ما يقارب العشرة آلاف مقعد لحصة العراق المقررة من الحجاج.

وأعرب الوزير توفيق الربيعة عن دعم بلاده لأمن واستقرار العراق ودوره المحوري في المنطقة، كما أكد حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي.