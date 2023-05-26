السعودية توافق على الاستمرار في إعطاء 100 منحة دراسية للطلبة العراقيين في جامعاتها سنويا

شفق نيوز/ وافقت المملكة العربية السعودية، على اعطاء 100 منحة دراسية للطلبة العراقيين في جامعاتها سنويا مع مواصلة استقبال البحوث التي يعدها زائرون من نفس البلد، جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية اليوم الجمعة.

وتطرق البيان إلى أهم المبادرات والمشاريع التي ناقشها وعرضها رئيس لجنة التعليم والشباب والرياضة نعيم العبودي في أعمال الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي – السعودي في الرياض.

ومن ضمن تلك المبادرات، التعاون بين الجامعات السعودية (جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجامعة الأميرة نورا بنت عبد الرحمن) والجامعات العراقية (جامعة بغداد، وجامعة الكوفة، وجامعة البصرة، والجامعة المستنصرية، والجامعة التكنولوجية) ضمن مناخ المرحلة الأولى من التعاون الذي يتضمن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما أشار البيان إلى الاستمرار في تقديم البرامج الدراسية للطلبة العراقيين (100) منحة دراسية سنويا في الجامعات السعودية، مع الاستمرار في برنامج الباحثين الزائرين العراقيين (100) بحث سنوياً في الجامعات السعودية.

ونوه البيان إلى المشاريع من بينها:

▪️ تنفيذ دورتين تدريبيتين للقيادات والكوادر الجامعية العراقية في مجال الاعتماد للمقيمين الدوليين بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية.

▪️ تنفيذ برنامجين تدريبيين للكوادر التربوية في وزارة التربية العراقية على الآليات والبرامج والتطبيقات في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتعليم مدارس الموهوبين والمتميزين وذوي الاحتياجات الخاصة.

▪️ زيارة فريق من وزارة التربية العراقية إلى المملكة العربية السعودية للاطلاع بشكل مباشر على مشروع مدرسة البث الفضائي والإفادة منها.