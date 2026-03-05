السعودية تمنح سمات دخول وخروج للعراقيين مباشرة عند الحدود

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن حصولها على موافقة المملكة العربية السعودية، لتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين، مباشرة عند المنافذ الحدودية، خاصة منفذ عرعر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "سفارة جمهورية العراق في الرياض، حصلت على موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين عبر المنافذ البرية والجوية".

وأضافت أن "هذا الإجراء جاء نتيجة للتطورات الراهنة في المنطقة، وما ترتب عليها من وجود عدد من المواطنين العراقيين العالقين في دول مجلس التعاون وعدد من العواصم، وحاجتهم العاجلة للعودة إلى العراق عبر الأراضي السعودية، وبالأخص عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي".

وبينت أن "هذا الإجراء يتيح للمواطنين الحصول على التأشيرات مباشرةً عند المنافذ الحدودية، من دون الحاجة إلى اعتماد الآلية السابقة التي كانت تتطلب تقديم الطلبات حصراً عبر سفارة جمهورية العراق في الرياض".

ودعت وزارة الخارجية، "المواطنين العراقيين الراغبين بالدخول إلى الأراضي السعودية إلى التوجه مباشرةً إلى المنافذ الحدودية، لا سيما منفذ عرعر، لاستكمال إجراءات الحصول على سمة الدخول وفق الضوابط المعتمدة لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية".

وأوضحت الوزارة أن "هذه السمات تُمنح لأغراض الإجلاء فقط، ولا تشمل تأشيرات العمرة أو الزيارة"، معربة عن تقديرها لـ"تعاون السلطات السعودية، لما تبديه من دعم وتسهيلات تسهم في خدمة المواطنين العراقيين وتيسير إجراءات دخولهم".