السعودية تعدُّ لمشاريع استثمارية "كبيرة" في "عاصمة الحضارة الإسلامية" بالعراق

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي عراقي، يوم الأربعاء، عن خطط سعودية لإطلاق استثمارات كبيرة في - عاصمة الحضارة الإسلامية - بقضاء سامراء، ضمن محافظة صلاح الدين.

وقال قائممقام سامراء، بكر محمد شريف، لوكالة شفق نيوز، إن "السفير السعودي لدى بغداد، وخلال زيارته مدينة سامراء مؤخراً، أكد إعداد خطة لدخول الشركات الاستثمارية السعودية إلى القضاء في قطاعات الإعمار والبناء وتأهيل البنى التحتية ومشاريع متنوعة".

وأضاف شريف، أن "الخطة ما تزال قيد الإعداد، ولم تعلن تفاصيلها حتى الآن، بحسب السفير السعودي عبد العزيز الشمري".

وكان السفير الشمري، قد زار مدينة سامراء مؤخراً، برفقة وفد من لجنة الصداقة العراقية – السعودية، واطلع على المئذنة الملوية والاستماع إلى شرح حول تاريخ بنائها والمعالم التاريخية التي تحتوي عليها مع إجراء جولة في شوارع المدينة.

وتقع سامراء شرق نهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتبعد عن بغداد بنحو 125 كم إلى الشمال، وتحظى، بمكانة تاريخية كبيرة لما تحتويه من معالم وأماكن أثرية مهمة تعود إلى حقبة الخلافة العباسية، حيث كانت عاصمة للدولة فترة من الزمن، كما أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" (UNESCO) عام 2007 ضمن قائمة التراث العالمي.