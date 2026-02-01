السعودية تخفض نسبة حجاج العراق عبر البر وتشترط النقل الجوي (وثيقة)

شفق نيوز- الرياض

أبلغت وزارة الحج والعمرة في السعودية، يوم الأحد، هيئة الحج والعمرة العراقية بتقليص عدد حجّاج البر وتحويلهم إلى النقل الجوي، مع منع دخول الحافلات العراقية إلى داخل مدينة مكة المكرمة.

وقال كتاب صادر من مدير عام الإدارة العامة لمكاتب شؤون الحج، عبدالله بن عوض الشهري، موجّه إلى مدير مكتب شؤون حجاج العراق، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تقليص عدد حجاج البر بنسبة (٪10)، وتحويلهم إلى النقل الجوي، وذلك حرصاً على سلامة الحجاج وراحتهم".

كما جاء في الكتاب، أنه "تقرر هذا العام قدوم حجاج جمهورية العراق إلى مداخل مدينة مكة المكرمة بواسطة الحافلات العراقية، حيث يتم إنزال الحجاج ونقلهم إلى حافلات سعودية مخصصة لاستكمال تنقلهم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة".

واشار الكتاب إلى أن "تأشيرات العمل أو أي تأشيرات أخرى لا تتيح دخول مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، ويقتصر الدخول حصراً على حاملي تأشيرات الحج النظامية".

ودعا الجانب السعودي نظيره العراقي وفق الكتاب، إلى "إحاطة الجهات المعنية وشركات النقل بهذه التعليمات، والتأكيد على الالتزام التام بها".