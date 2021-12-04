سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"السرطان" يفتك بناحية عراقية تحيطها حقول النفط من 3 جهات

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-04T10:24:17+0000
"السرطان" يفتك بناحية عراقية تحيطها حقول النفط من 3 جهات

شفق نيوز/ أكد مدير ناحية النشوة شمالي محافظة البصرة وليد المياحي، أن الناحية ما تزال تسجل العشرات من إصابات مرض السرطان، لاسباب لم تحدد حتى الان.

وذكر المياحي لوكالة شفق نيوز، إن ناحيته "تعاني من مرض السرطان الخطير، حيث لم توضح لجان البيئة التي شكلت خلال السنوات الماضية اسباب فتك هذا المرض باهالي الناحية"، لافتاً إلى أن "النشوة تحيط بها 3 حقول نفطية، ابرزها حقل مجنون النفطي".

وأشار إلى أن "اصابات مرض السرطان المسجلة لدينا اكثر من 300 اصابة ووفاة، فيما لا نعرف الاعداد التي لم تسجل حتى الان ".

وتابع المياحي، "مؤخراً وعن طريق بعض نواب البصرة، شكل مجلس الوزراء لجنة عليا زارت الناحية والتقت الأهالي، من اجل معرفة اسباب انتشار المرض بينهم"، مضيفاً أن هذه اللجنة "من المؤمل ان تدخل حقل مجنون النفطي والاطلاع على دواخله وكيفية عمله، وهي لجنة فنية عليا من بغداد ونحن بأنتظار النتائج وعلى وفق هذه النتائج، سيتم تحديد الوجهة للمطالبة بالتعويض من الجهات التي تسببت بانتشار مرض السرطان في الناحية ".

 

 

related

البصرة تطوي صفحة نزاع عشائري عمره ربع قرن

Date: 2021-04-16 21:19:11
البصرة تطوي صفحة نزاع عشائري عمره ربع قرن

محافظ البصرة يزف بشرى للأهالي: المحطات العائمة وصلت

Date: 2020-05-28 22:23:42
محافظ البصرة يزف بشرى للأهالي: المحطات العائمة وصلت

البصرة تسجل 7 اصابات جديدة بكورونا و8 حالات شفاء

Date: 2020-04-23 12:34:20
البصرة تسجل 7 اصابات جديدة بكورونا و8 حالات شفاء

حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

Date: 2019-10-26 13:49:58
حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

بعد لقاء تلفزيوني.. مذكرة قبض بحق مقرّب من المرجع الصدر

Date: 2021-11-15 07:04:56
بعد لقاء تلفزيوني.. مذكرة قبض بحق مقرّب من المرجع الصدر

بعد يوم من اغتيال زميلهم.. محامو البصرة يطالبون بـ"حصر السلاح" خلال وقفة تضامنية

Date: 2021-07-11 08:18:07
بعد يوم من اغتيال زميلهم.. محامو البصرة يطالبون بـ"حصر السلاح" خلال وقفة تضامنية

وفاة مسؤول في حكومة البصرة بفيروس كورونا

Date: 2020-08-19 06:30:24
وفاة مسؤول في حكومة البصرة بفيروس كورونا

البصرة تسجل اصابة واحدة فقط بكورونا و39 حالة شفاء

Date: 2020-05-11 14:52:04
البصرة تسجل اصابة واحدة فقط بكورونا و39 حالة شفاء