"السرطان" يفتك بناحية عراقية تحيطها حقول النفط من 3 جهات

شفق نيوز/ أكد مدير ناحية النشوة شمالي محافظة البصرة وليد المياحي، أن الناحية ما تزال تسجل العشرات من إصابات مرض السرطان، لاسباب لم تحدد حتى الان.

وذكر المياحي لوكالة شفق نيوز، إن ناحيته "تعاني من مرض السرطان الخطير، حيث لم توضح لجان البيئة التي شكلت خلال السنوات الماضية اسباب فتك هذا المرض باهالي الناحية"، لافتاً إلى أن "النشوة تحيط بها 3 حقول نفطية، ابرزها حقل مجنون النفطي".

وأشار إلى أن "اصابات مرض السرطان المسجلة لدينا اكثر من 300 اصابة ووفاة، فيما لا نعرف الاعداد التي لم تسجل حتى الان ".

وتابع المياحي، "مؤخراً وعن طريق بعض نواب البصرة، شكل مجلس الوزراء لجنة عليا زارت الناحية والتقت الأهالي، من اجل معرفة اسباب انتشار المرض بينهم"، مضيفاً أن هذه اللجنة "من المؤمل ان تدخل حقل مجنون النفطي والاطلاع على دواخله وكيفية عمله، وهي لجنة فنية عليا من بغداد ونحن بأنتظار النتائج وعلى وفق هذه النتائج، سيتم تحديد الوجهة للمطالبة بالتعويض من الجهات التي تسببت بانتشار مرض السرطان في الناحية ".