السخرية تطال مجلس محافظة البصرة بسبب "خطأ مطبعي"

شفق نيوز/ تعرض مجلس محافظة البصرة، الى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب لافتة تحمل عبارات لغوية و مطبعية خاطئة وهي بمثابة إعلان عن موعد لعقد "جلسة تأريخية"، لكي يتم استبدالها فيما بعد.

وبهذا الصدد قال رئيس تحالف تصميم وعضو مجلس المحافظة عقيل الفريجي لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس أنهى كل الاستعدادات الأمنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التاريخية والتي ستعقد بحضور محافظ البصرة أسعد العيدانيّ وجهازه التنفيذي في ديوان المحافظة".

و أضاف، أن "اللافتة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي كانت تحمل خطأ مطبعياً جرى تعديلها فيما بعد وتغييرها بجديدة"، مؤكداً أن "المحافظ سيستعرض خلال هذه الجلسة المشاريع المنفذة في قضاء الزبير والتي ستنفذ".