السحب المطرية تستعد لاقتحام العراق

شفق نيوز / رجح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن يشهد العراق منتصف الأسبوع المقبل، تساقط أمطار في أماكن متعددة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "بشائر الخير تطل على العراق منتصف الأسبوع المقبل، من خلال سقوط أمطار في أماكن متعددة من مناطق البلاد، وستكون بين متوسطة الشدة ومتفرفة".

وأضاف أن "الحالة الماطرة متوقع دخولها مساء الاثنين المقبل، وتتعمق الثلاثاء، كما أن هناك حالات ماطرة مجدداً تبدأ نهاية الأسبوع المقبل، وقبل منتصف الشهر الحالي تتوسع في مناطق وقد تكون غزيرة الشدة لبعض المناطق، خاصة المدن الجنوبية والبادية".