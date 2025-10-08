السجن 8 سنوات بحق ضابط في الجيش العراقي أُدين بتجارة المخدرات

شفق نيوز– ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بصدور حكم بالسجن بحق ضابط في الجيش بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات ضد ضابط في الجيش العراقي برتبة نقيب، بعد إدانته بالمتاجرة بالمواد المخدرة ومحاولته إدخال كيلوغرام منها إلى مدينة الناصرية.

وأوضح المصدر، أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.