السجن 7 سنوات لمدان باغتصاب طفلة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بصدور حكم بالسجن 7 سنوات بحق مدان بجريمة اغتصاب جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات ضد متهم تمت إدانته باغتصاب طفلة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "القرار تضمن إلزام الجاني بدفع مبلغ 50 مليون دينار للمجنى عليها".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 394 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".