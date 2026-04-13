السجن 7 سنوات لمحامٍ في صلاح الدين بتهمة تزوير أختام رسمية

شفق نيوز- صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مجموعة من الأختام المزورة المنسوبة إلى دوائر الدولة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان الذي يعمل محامياً ضبط بحوزته مجموعة من الأختام الرسمية والشخصية المزورة منسوبة إلى عدة دوائر وجهات رسمية، من بينها أختام تعود لرئاسة محكمة استئناف صلاح الدين والمحاكم التابعة لها".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات".