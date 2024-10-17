السجن 7 سنوات لـ"لِص" سرق عشرات الملايين من أحد منازل ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائيا بحق لص سرق عشرات الملايين من أحد المنازل وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق لص تمت إدانته بسرقة 120 مليون دينار من احد المنازل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".