السجن 7 سنوات لرئيس جمعية الهلال الأحمر ومسؤولين سابقين

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن على مسؤولين في جمعيَّة الهلال الأحمر سابقاً، على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها أو يتَّصلون بها بحكم وظيفتهم.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على كلٍّ من رئيس جمعيَّة الهلال الأحمر والأمين العام ومدير الحسابات سابقاً في الجمعيَّة؛ لقيامهم في العام 2017 بشراء عجلاتٍ محجوزةٍ من قبل مُديريَّات المرور؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".

وأضافت الدائرة أنَّ "الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، التي تمثَّلت بأقوال الممثل القانونيِّ لجمعيَّة الهلال الأحمر والتحقيق الإداريّ وكتاب مقدار الضرر، كانت كافيةً ومُقنعةً للمحكمة لإدانة المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من ق.ع وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه"، مُنوّهةً بأنَّ "القرار صدر بالاتفاق؛ استناداً لأحكام المادتين (149 و 182/أ ) الأصوليَّـة".

وأشارت إلى أنَّ "المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين وفق المادة المذكورة، وإشعار الجهات المُختصَّة بتنفيذه، فضلاً عن تأييد الحجز على أموال المحكومين المنقولة وغير المنقولة".