السجن 7 سنوات بحق مسؤول حكومي سابق في صلاح الدين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق خمسة مدانين من بينهم مدير مستشفى العزل الصحي السابق في دائرة صحة صلاح الدين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين أقدموا وبالاشتراك مع مدير مستشفى العزل الصحي على سرقة أجهزة طبية".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 39/ 1 / أ و ج لسنة 1994".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس القضاء الاعلى، أن محكمة جنايات البصرة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.