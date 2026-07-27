السجن 6 سنوات لمسؤول سابق في بلدية الناصرية بعد إدانته بالرشوة

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مسؤول سابق في مديرية بلدية الناصرية، بعد إدانته بجريمة الرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت قرارها استناداً إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (160) لسنة 1983.

يذكر أن قوة امنية مشتركة من هيئة النزاهة ومكافحة الارهاب كانت قد اعتقلت، في 19 ايار الماضي، 10 موظفين ومسؤولين متهمين بالتعدي على المال العام، في دائرتي بلدية الناصرية والتسجيل العقاري بمحافظة ذي قار.

وفي العشرين من الشهر الجاري، اصدرت محكمة جنح الناصرية حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مسؤول في بلدية الناصرية وزوجته، وهي موظفة في البلدية، مع تغريم كل منهما مبلغ مليار و800 مليون دينار عراقي و800 ألف دولار أميركي.