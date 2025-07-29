السجن 6 سنوات لمدان يروج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "المدان ضبط بحوزته مقاطع فيديو وبيانات وكتب ومقالات في الهاتف العائد له، تروج عن نشاطات حزب البعث المحظور، إضافة إلى حضوره اجتماعات مع متهمين آخرين لغرض كسب اشخاص جدد لمنحهم درجة عضو فرع".

ووفق البيان، صدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 8 / أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.