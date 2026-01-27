السجن 6 سنوات لمحاسب في كمرك الشلامجة لاستيلائه على المال العام

شفق نيوز- البصرة

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف يعمل محاسباً في منفذ كمرك الشلامجة الحدودي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان أقدم على الاستيلاء على أموال من حساب إيرادات المنفذ، من خلال استقطاع الرسوم والأمانات، حيث قام بإيداع جزء منها في المصرف واحتفظ بالجزء المتبقي لنفسه بصورة غير مشروعة".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969".