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السجن 6 سنوات لامرأة أدينت باتلاف سجلات رسمية في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-28T14:58:57+0000
السجن 6 سنوات لامرأة أدينت باتلاف سجلات رسمية في الموصل

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الخميس، حكماً بالسجن 6 سنوات على امرأة إثر إدانتها بتمزيق وإتلاف سجلات التسجيل العقاري في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات نينوى أصدرت اليوم، حكماً بالسجن على المتهمة (نجاة حسين) بالسجن ستة سنوات بجريمة تمزيق واتلاف عدد من صفحات إحدى سجلات التسجيل العقاري في الجانب الأيسر، وذلك بالاتفاق مع موظفين اثنين من التسجيل العقاري وهما (نهلة محمد) و(عمران غائب) وصدرت بحقهما نفس الأحكام".

ونجاة حسين إحدى أبرز المتهمات بملف التلاعب والتزوير بملف الجمعيات والأراضي في الموصل، وتواجه اتهامات بالاحتيال على مئات في المحافظة، وكانت مرشحة في انتخابات سابقة عن حزب "الجماهير" بزعامة أحمد الجبوري المعروف باسم "أبو مازن".

ونجحت نجاة حسين، في تفادي الاتهامات أكثر من مرة حتى وقعت في المرة الأخيرة وألقي القبض عليها، واعترفت على عدد من موظفي التسجيل العقاري المتواطئين معها.

وتابع المصدر "على إثر الاعترافات الأخيرة، اكتشفت الجهات التحقيقية حالات تلاعب كبيرة بأراضٍ حكومية وزراعية في مدينة الموصل".

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