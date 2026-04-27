السجن 6 سنوات بحق مدانتين عن جريمة الإتجار بالبشر

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانتين عن جريمة الإتجار بالبشر.

وذكرت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدانة (الأم) أقدمت على بيع طفلها حديث الولادة بالاشتراك مع مدانة أخرى، مقابل مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار في بغداد.

وأضاف البيان، أن الحكم بحقهن صدر وفقاً لأحكام المادة 6/ أولاً وخامساً من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 2 منه.