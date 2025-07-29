الحبس 4 أشهر لمدونتين بتهمة نشر محتوى هابط في العراق

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بصدور حكم من القضاء العراقي بحبس المدعوتين "نتالي" و"هدى كوين" لمدة أربعة أشهر، بعد إدانتهما بتهمة نشر محتوى هابط ومخالف للآداب العامة.

وأخبر المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة 403 من قانون العقوبات، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة مستمرة تشنها الجهات المختصة لمكافحة المحتوى الذي يُعد مسيئاً للمجتمع ويخالف القيم والسلوكيات العامة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.