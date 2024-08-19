السجن 30 عاماً للمدير السابق لـ"مال قضاء سامراء" بتهمة الاختلاس

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن صدور حكم بالسجن 30 عاماً بحق مدير "مال قضاء سامراء" السابق على خلفية إقدامه على اختلاس مبالغ مالية.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار الحكم صدر عن رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين - الهيئة الثانية، حيث أصدرت المحكمة أصدرت ثلاثة أحكام تقضي بالسجن مدة عشر سنوات لكل منها على المدان الهارب (مصطفى أحمد علوان محمد العباسي) مدير "مال قضاء سامراء" سابقاً عن جريمة قيامه باختلاس مبلغ 358 مليوناً و674 ألفاً و437 ديناراً، وفقاً لأحكام المادة 315/ الشق الأخير) من قانون العقوبات.

وأضاف أن المدان الهارب قام بالتلاعب بمبالغ مذكرات القبض (34 أ و 35 أ) للأعوام 2018 و2019 و2020، لافتاً إلى استلامه مبالغ الرسوم من الدوائر بموجب مذكرات قبض، وترحيلها إلى خزينة محافظة صلاح الدين بمبلغ أقل من المستلم واختلاس قسم من المبالغ المرسلة.

وتابع أن قرار الحكم، الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين، الذي جاء بعد اطلاعها على الأدلة المتوفرة في هذه القضية، تضمن إصدار أمر قبض بحق المحكوم الهارب، والاحتفاظ لوزارة المالية بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.