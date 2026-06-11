السجن 3 سنوات لمدير عام في التجارة أودع مليارات في مصرف أهلي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، على خلفية مخالفات تتعلق بفتح حساب مصرفي وإيداع أموال فيه خلافاً للضوابط القانونية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب، إضافة إلى أحد موظفي الشركة".

وأضافت أن "المخالفات تمثلت بفتح حساب في أحد المصارف الأهلية وإيداع عشرات المليارات من الدنانير فيه من قبل الوزارة خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأشارت إلى أن "المحكمة اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية ووجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة إجراءات استرداد الأموال الخاصة بالقضية، المعروفة بقضية صندوق دعم التصدير، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، مبينة أنها نجحت خلال الفترة الماضية في إعادة جزء من تلك المبالغ إلى خزينة الدولة.