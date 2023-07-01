السجن 17 سنة لمسؤول في الوقف السني أهدر 1.5 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت، عن صدور حكم بالسجن لمدة 17 سنة بحق مسؤول في الوقف السني أهدر أكثر من مليار ونصف المليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية، أصدرت عدة قرارات أحكام حضورية يصل مجموعها إلى السجن 17 سنة بحق معاون المدير العام للدائرة الهندسية في ديوان الوقف السني، عن جريمة هدر في المال العام.

وبينت أن المتهم تسبب بهدر ومغالاة في تنفيذ مآذن حديدية للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، لافتة الى أن مقدار الهدر بلغ مجموعه بعد تحديد قيمة المغالاة من قبل لجان مختصة ملياراً و536 مليوناً و500 ألف دينار.

وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في قضايا عدة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فأصدرت عدة أحكام بإدانته وفق مقتضيات المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.