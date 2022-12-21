السجن 16 عاما لموظف حكومي اختلس 165 مليون دينار في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بالسجن بحق موظف سابق في دائرة التقاعد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز ان " محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن 16 عاما ضد امين صندوق تقاعد المحافظة بعدما تمت ادانته باختلاس 165 مليون دينار عراقي من اموال الصندوق في عامي 2016 و 2017".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".