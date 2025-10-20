السجن 15 و10 سنوات لمدان بتزوير عقارات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الاثنين، حكمين بالسجن لمدة عشر سنوات وخمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمـــة التلاعب والتزوير في أضابير عقارات في بغداد.

وقال إعلام القضاء العراقي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المدان قام بالاشتراك مع متهمين اخرين بالتلاعب والتزوير في مستندات واوليات مجموعة من العقارات خلافا لأحكام القانون، كما ضبط داخل منزله على سندات التسجيل العقارية، وكتب مختلفة تعود إلى دوائر الدولة.

وصدرت الاحكام بحقه استنادا لأحكام المادتين 289 و 298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه.