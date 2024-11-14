السجن 15 عاما لأب "اغتصب" ابنته جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائيا بحق مدان بجريمة اغتصاب ابنته داخل منزلهما وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن 15 سنة بحق مجرم تمت إدانته باغتصاب ابنته داخل منزلهما بمدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 396 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".