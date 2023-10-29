السجن 15 عاماً لمجرم فجّر عجلة صحفي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، يوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مجرم لقيامه بتفجير عجلة صحفي وسط مدينة العمارة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرم اعترف بقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين بوضع عبوة ناسفة تحت عجلة احد العاملين في المجال الصحفي مما أدى الى تفجيرها واحتراقها بالكامل لدوافع إرهابية".

وأضاف ان "الحكم بحقه جاء استنادا لأحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

في السياق، أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الاثرية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المتهمين ضبطت بحوزتهما (175) قطعة اثرية، لافتا إلى أن الحكمين بحقهما يأتيان استناداً لإحكام المادة 44 / الشق الاول من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".