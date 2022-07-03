سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السجن 15 عاما لـ4 أعضاء بمجلس محافظة كركوك: استغلوا وظيفتهم

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-03T07:01:28+0000
السجن 15 عاما لـ4 أعضاء بمجلس محافظة كركوك: استغلوا وظيفتهم

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن عددٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك، مُبيّنةً أنَّ المدانين أقدموا على استغلال وظيفتهم؛ للاستيلاء بغير وجه حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.

 وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ "محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة على (4) من أعضاء مجلس محافظة كركوك سابقاً، على خلفيَّة استيلائهم على السيَّارات الحكوميَّة التي كانت (بعهدتهم) والعائدة لديوان مُحافظة كركوك، لافتةً إلى امتناعهم عن تسليم السيَّارات بعد انتهاء خدمتهم في المجلس".

 وأضافت إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بإفادة الممثل القانونيِّ لديوان مُحافظة كركوك ومحاضر استلام السيارات من قبل الأعضاء المُدانين، فضلاً عن قرينة هروبهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتهم وفق أحكام المادة (316 / الشق الأول) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49 منه".

 وأكدت الدائرة في بيانها؛ أنَّ "المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانين، وإشعار الجهات المُختصَّة؛ بغية منع سفرهم خارج العراق، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن اعطاء الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة كركوك) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض".

related

صدور مذكرات قبض لثلاثةٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك

Date: 2021-06-19 11:03:56
صدور مذكرات قبض لثلاثةٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك

تلاعب وتزوير وهدر مالي في تأجير موقع لحجر مصابي كورونا بكركوك

Date: 2021-07-29 14:52:20
تلاعب وتزوير وهدر مالي في تأجير موقع لحجر مصابي كورونا بكركوك

النزاهة تعتقل مديراً في وزارة العدل بتهمة الاختلاس

Date: 2022-03-01 09:06:45
النزاهة تعتقل مديراً في وزارة العدل بتهمة الاختلاس

ضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازية لتلاعبه بمادة " الگازويل"

Date: 2020-09-09 10:44:28
ضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازية لتلاعبه بمادة " الگازويل"

النجف.. ضبط استيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة وهدر للمال العام

Date: 2022-01-13 11:01:40
النجف.. ضبط استيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة وهدر للمال العام

نتائج التحقيق الاولية تتوصل لموقع تسريب ونشر امتحانات الصف الثالث

Date: 2022-06-02 14:05:47
نتائج التحقيق الاولية تتوصل لموقع تسريب ونشر امتحانات الصف الثالث

صدور حكمين بحق محافظ سابق وموظفين تسببوا بهدر 10 مليارات دينار

Date: 2021-05-30 13:06:43
صدور حكمين بحق محافظ سابق وموظفين تسببوا بهدر 10 مليارات دينار

في قضية "كي كارد".. النزاهة تعلن إعادة نحو 14 مليار دينار إلى خزينة الدولة

Date: 2022-06-26 07:02:41
في قضية "كي كارد".. النزاهة تعلن إعادة نحو 14 مليار دينار إلى خزينة الدولة