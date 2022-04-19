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السجن 15 عاماً بحق مدان بـ"تبادل الزوجات" في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-19T18:18:01+0000
السجن 15 عاماً بحق مدان بـ"تبادل الزوجات" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن محكمة الجنايات اصدرت حكماً ضد احد المتهمين في جريمة نوعية تحصل بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار اصدرت، اليوم، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق متهم تمت ادانته بممارسة عملية تبادل الأزواج مع اطراف آخرين، متخذا من احد المنازل السكنية وسط المحافظة مركزاً لعمله".

وبين المصدر، ان "زوجة المدان تقدمت بشكوى ضده أمام القضاء، وقد تم ادانته بفعله المجرَم وفق احكام مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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