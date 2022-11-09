السجن 15 عاماً بحق سائق لنائب عراقي لإدانته بتجارة المخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف يوم الأربعاء، بصدور حكم قضائي بالسجن بحق سائق لدى عضو بمجلس النواب العراقي لإدانته بتجارة المخدرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن 15 عاما بحق سائق لدى احد اعضاء مجلس النواب العراقي /الدورة الحالية بعد ادانته بالمتاجرة في المواد المخدرة في المحافظة".

وبين المصدر، ان "المتهم المحكوم اعترف على نجل النائب الذي يعمل لديه سائق، فيما هرب الأخير إلى جهة مجهولة الهوية".

وتابع المصدر، ان "القرار الذي صدر بحق السائق، كان وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017 ".