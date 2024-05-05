السجن 15 سنة لمدان بحوزته أختاماً مزورة للقضاء العراقي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، يوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان ضبط بحوزته أختاماً مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى ودوائر الدولة الأخرى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبط في داره ببغداد، وبدلالة القوات الأمنية، 150 ختماً مزوراً، منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الوزارات منها الداخلية والعدل والمالية والتجارة ومؤسسة الشهداء والخارجية والتربية والصحة وأمانة بغداد إضافة إلى دوائر أخرى".

وأضاف بيان القضاء، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات".