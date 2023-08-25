السجن 15 سنة لضابط في شرطة كركوك اختلس ملياري دينار

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً بحقّ ضابطٍ في مُديريَّة شرطة كركوك؛ لاختلاسه أكثر من ملياري دينارٍ.

وأفادت الدائرة، في حديثها عن قرار الحكم في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية حكمت على ضابطٍ في قسم الميرة في مُديريَّة شرطة محافظة كركوك بالسجن غيابياً لمُدَّة (15) سنة؛ لاختلاسه مبلغ (2,048,390,000) دينار.

وأضافت أنَّ، المُتَّهم اختلس المبلغ المذكور المُخصَّص لشراء ملابس عسكريَّة، فضلاً عن ارتكابه مُخالفاتٍ أخرى رفقة مُتَّهمين مُفرَّقة أوراقهم، لافتةً إلى أنه عند إجراء الجرد لوحظ عدم وجود المواد في المخازن وعدم إدخالها مخزنياً، مُنوّهةً بانَّ المجلس التحقيقيَّ في مُديريَّة شرطة المُحافظة تضمَّن مُقصريَّة المُتَّهم وتضمينه قيمة المواد غير الموجودة في المخازن.

وأوضحت أنَّ المحكمة بعد اطلاعها على تقرير ديوان الرقابة الماليَّة والمجلس التحقيقي وجدت الأدلة فيها كافيةً ومقنعةً لتجريم المُتَّهم، وحكمت عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة (15) سنة وفقاً لأحكام المادَّة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من القانون ذاته، كما تضمَّن القرار إشعار الجهات المُختصَّة لمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.