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السجن 15 سنة لضابط رفيع بجهاز مكافحة الإرهاب لاختلاسه 13 مليار دينار

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-29T09:01:36+0000
السجن 15 سنة لضابط رفيع بجهاز مكافحة الإرهاب لاختلاسه 13 مليار دينار

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن صدور ثلاثة قرارات أحكامٍ حضوريَّةٍ تقضي بسجن ضابطٍ برتبة عميدٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة؛ على خلفيَّـة اختلاس أكثر من (13) مليار دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة ثلاثة أحكامٍ حضوريَّةٍ بحقِّ ضابطٍ برتبة عميدٍ في جهاز مكافحة الإرهاب يقضي كلُّ حكمٍ بالسجن خمس سنوات وشهراً عن كل قضيَّةٍ،استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي.

وتابعت الدائرة موضحةً أنَّ المدان أقدم على اختلاس مُخصَّصات الخطورة لمُنتسبين في جهاز مُكافحة الإرهاب للعام 2015 البالغة (3,833,000,000) دينار، و(5,805,000,000) للعام 2016،فيما كانت المُخصَّصات المُختسلة للعام 2017 (3,579,350,000) دينار.

وتابعت مُوضحةً أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق مقتضات المادة الحكميَّة بالسجن خمس سنوات وشهراً عن كل قضيَّـة، وتنفيذ العقوبات بالتعاقب، ليصبح مجموعها (15) سنة و (3) أشهر.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أيار الماضي عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ "ضابط إداري" في جهاز مُكافحة الإرهاب، يقضي بسجنه (15) سنة؛ جراء التلاعب واختلاس مُخصَّصات الخطورة الأمنيَّة لــ(مدرسة مكافحة الإرهاب) التابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب.

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