السجن 15 سنة بحق مهربي نفط خام جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، يوم الثلاثاء، ستة أحكام بحق "مجرمين" بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهما عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "المجرمين الستة قاموا بثقب احد الانابيب النفطية الخاص بنقل النفط الخام من حقول البزركان في محافظة ميسان إلى ميناء الفاو بالبصرة وسرقته بواسطة مد أنابيب بلاستيكية".

وأضاف أن "الأحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 ".