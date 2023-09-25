السجن 15 سنة بحق مدانين اثنين بـ"الدكة العشائرية" في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، يوم الإثنين، حكما بحق مدانين اثنين بالسجن لمدة 15 سنة على كل واحد منهما عن جريمة (الدكة العشائرية) في منطقة العبيدي ببغداد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين اعترفا بإطلاق النار بواسطة السلاح والرمانات اليدوية على منزل أحد المواطنين في منطقة العبيدي بقصد الدكة العشائرية اصيب على اثرها شقيقه الذي كان داخل المنزل".

وأضاف أن "الحكم بحقهما يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".