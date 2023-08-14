السجن 15 سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان جنوبي العراق، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بالاشتراك مع متهمين أخرين قام احد المهربين بتخريب وثقب الانبوب النفطي 42/ حلفاية بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".