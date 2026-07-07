نينوى.. السجن 10 سنوات لموظف اختلس مليار دينار من مبيعات محطة وقود

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق موظف في وزارة النفط، بعد إدانته باختلاس أكثر من مليار دينار من المال العام في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق موظف في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية في المحافظة، بعد إدانته باختلاس مبلغ مليار و174 مليوناً و287 ألف دينار.

وأضافت أن المبلغ المختلس يمثل إيرادات بيع المشتقات النفطية في المحطة خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضحت أن المحكمة أصدرت حكمها بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية، التي رأت أنها كافية لإدانة المتهم، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.