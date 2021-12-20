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السجن 10 سنوات لمنتحل صفة قاضي وتجار مخدرات في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-20T09:32:51+0000
السجن 10 سنوات لمنتحل صفة قاضي وتجار مخدرات في العراق

شفق نيوز / أصدر القضاء العراقي، يوم الأحد، أحكام سجن 10 سنوات لمنتحل صفة قاضي، وعدد من المتاجرين بالمواد المخدرة بينهم مصريي الجنسية، في العاصمة بغداد.

وذكرت محكمة جنايات الرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرم الذي انتحل صفة قاضي، قام بأخذ مبالغ مالية من المشتكي مقابل قيامه بإعادة محاكمة (شقيق المشتكي) المحكوم عليه بالإعدام"، لافتاً إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المجرم وفقاً لأحكام القرار 160/ اولاً / 1 و2 لسنة 1983".

بدورها، نوهت المحكمة الجنائية المركزية، في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، في بيان لها، إلى "صدور أحكام بحق ثلاثة مجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات على كل واحد منهم، عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأوضحت المحكمة، أن "المجرمين الثلاث اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)، لافتة إلى أن "المجرمين بينهم اثنان يحملون الجنسية المصرية، ضبطت بحوزتهم سيكارة (حشيشة) و(126) غرام من مادة سوداء اللون و(55) غرام من مادة الكرستال المخدرة"، مبينة أن "الأحكام صدرت استنادا للمادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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