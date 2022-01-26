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السجن 10 سنوات لمدير اثار سامراء بتهمة الفساد المالي

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-26T09:56:00+0000
السجن 10 سنوات لمدير اثار سامراء بتهمة الفساد المالي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الاربعاء، حكما بالسجن بحق مدير آثار سامراء بتهمة هدر المال العام.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحكمة أصدرت حكما بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق مدير اثار سامراء عن جريمة إحداثه ضرراً عمدياً بأموال ومصالح الدولة بهدره للمال العام في مشروع تأهيل وصيانة جامع الملوية الكبير في سامراء عام 2013.

وبين ان قرار المحكمة جاء استنادا لإحكام المادة 340 وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

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