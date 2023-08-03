السجن 10 سنوات بحق معاون صيدلي سرق علاجات سرطانية من مدينة الطب ببغداد

شفق نيوز/ اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، يوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق معاون صيدلي لقيامه بسرقة علاجات سرطانية من مستشفى مدينة الطب.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان "المذكور يعمل معاونا صيدليا في مدينة الطب وقام بسرقة اربع (كارتونات) من العلاجات السرطانية من المخزن الذي يعمل به".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 444/ ثامناً / 11 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".