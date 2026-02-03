السجن 10 سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكمين بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط برتبة (رائد) و(نقيب) في جهاز مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم، المدان أقدم على انتحال هاتين الصفتين للحصول على منفعة مادية مقابل وعود بتعيين مواطنين في جهاز مكافحة الإرهاب، كما ضبطت بحوزته بطاقة وطنية وكتب تعيين مزورة، وعدد من الأختام بأسماء أشخاص وشركات صيرفة.

وأوضح البيان، أن الحكمين صدرا بحقه استناداً لأحكام القرار 160/ أولاً/ 1-2 لسنة 1983 المعدل.