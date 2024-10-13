السجن 10 سنوات بحق مدانين بالاتجار بالأعضاء البشرية في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات و غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي بحق مدانين بالاتجار بالأعضاء البشرية.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن المدانين قاما بشراء و بيع أعضاء بشرية عبارة عن (كلى) من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل، والترويج لها، وقيامهم بتبادل العمل مع وسطاء في دول عربية و اقليمية.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قد أعلنت في شهر تموز/ يوليو، إلقاء القبض على شبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية، في محافظة النجف.

وقالت الوكالة ببيان في حينها، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتخصصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف رصدت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة، يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية".

وتابعت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، مبينة أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لشبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية".