السجن 10 سنوات ومؤبد بحق مدانة عن جريمة اتجار بالبشر وتاجر مخدرات في العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانة عن جريمة الاتجار بالبشر.

وبحسب بيان للقضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المدانة ألقي القبض عليها بعدما ضبطت بحوزتها طفلة داخل منزلها في احدى مناطق العاصمة بغداد كانت تروم بالاتجار بها بعدما أقدمت على شرائها بمبلغ تسعة ملايين دينار.

ووفق البيان، فإن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بحق المدانة، وفقا لأحكام المادة 6 / أولا وثانيا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 2 من قانون العقوبات.

وفي ميسان، أصدرت محكمة جنايات المحافظة حكما بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأشار بيان صدر عن إعلام القضاء، إلى أن المدانين ضبطت بحوزتهما 2 كيلو و475 غرام من مادتي الافيون و المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وصدر الحكم بحقهما وفقا لأحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 من قانون العقوبات.