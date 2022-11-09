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السجن 10 سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-09T11:48:05+0000
السجن 10 سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، حكما غيابياً بالسجن 10 سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر.

وأبلغ مصدر قضائي، وكالة شفق نيوز، إن حكماً غيابيا صدر على محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر بالسجن 10 سنوات لتورطه بقضايا فساد وهدر للمال العام. 

وفي 19 أيار/ مايو 2022، كشف مصدر نيابي، عن إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري من منصبه بأمر من رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وذلك بعد توصية اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء "التي شخصت سوء إدارة المحافظة ووجود هدر للمال العام"

وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس النواب العراقي، على إقالة الجبر بالأغلبية المطلقة.

وفي 21 اب 2022، توعد الجبر، يوم الاحد، بكشف ملفات فساد مالي تطال "جميع السياسيين" دون استثناء، وطالب بحماية دولية له ولعائلته، فيما ألمح النائب السابق مشعان الجبوري، في ذات اليوم، إلى أنه سيكشف أيضاً ملفات فساد.

 

 

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