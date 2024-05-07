السجن 10 سنوات بحق منتحل صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدان اضافة إلى انتحاله صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية، فقد انتحل ايضاً صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً/ 1 منه".

وفي بيان ثان قال مجلس القضاء الاعلى، إن محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق احد المعقبين اقدم على تزوير بطاقات الماستر كارد.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المعقب قام مع متهمين آخرين بإصدار بطاقات كي كارد الخاصة بالمصابين والشهداء وتحويل رواتبهم عن طريق مستمسكات مزورة".

ووفقا للبيان فإن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 310 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".