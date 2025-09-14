السجن لمسؤول وموظفين في كهرباء كركوك بتهمة هدر المال العام

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي، يوم الأحد ، بأن محكمة النزاهة في كركوك، أصدرت حكمًا يقضي بسجن مسؤول واثنين من موظفي كهرباء المحافظة مدة ستة أشهر، بعد إدانتهم بقضية تتعلق بهدر المال العام.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات المتوفرة عن الحكم تفيد بأن المسؤول المدان هو في كهرباء كركوك، وان قرار المحكمة جاء استنادًا إلى الأدلة والإجراءات القانونية الأصولية".

وبحسب المصدر، فإن هذا الحكم يندرج في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام، عبر ملاحقة المخالفين، بغضّ النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.