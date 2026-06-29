السجن لمدير عام هيئة الضرائب الأسبق وزوجته بتهمة "غسل الأموال"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن صدور أحكام بالسجن والغرامة ومصادرة أموال وعقارات بحق مدير عام هيئة الضرائب الأسبق وزوجته، عن جريمة غسل الأموال.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة (10) سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة (5) سنوات وشهر بحق زوجته، استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أنَّ القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره 32 مليار دينار، فضلاً عن مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة.

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقعنة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.