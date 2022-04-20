سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السجن لمدة عام بحق عضو برلمان سابق عن كركوك.. وثيقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-20T14:54:13+0000
السجن لمدة عام بحق عضو برلمان سابق عن كركوك.. وثيقة

 شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة عام "مع التنفيذ" بحق عضو البرلمان السابق عن المحافظة جمال شكور.

وأظهرت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات كركوك الثانية، تحصلت عليها، وكالة شفق نيوز، صدور  حكم على المدانين "عضو مجلس النواب السابق جمال شكور و كوكجن صابر طه، وجناريشار صابر، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969، المعدل". 

وبينت المحكمة انها "أوقفت تنفيذ الحكم بحق المتهمتين مع تنفيذ الحكم بحق شكور"، لافتة الى ان الجهة المشتكية هي " مديرية بلدية كركوك ووكيلها الحقوقي سلام محمد علي".

وشكور، عضو في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وشغل قبل سنوات منصب مدير بلدية كركوك.

related

كركوك تنضم لركب التظاهرات الاحتجاجية

Date: 2019-10-02 17:20:26
كركوك تنضم لركب التظاهرات الاحتجاجية

إصابات حرجة بحادث مروع على طريق بغداد- كركوك

Date: 2021-07-06 08:25:25
إصابات حرجة بحادث مروع على طريق بغداد- كركوك

كركوك تطالب بصرف مستحقات شركة ايرانية لتزويدها بالكهرباء وتدعو الكاظمي لزيارتها

Date: 2022-03-22 11:36:06
كركوك تطالب بصرف مستحقات شركة ايرانية لتزويدها بالكهرباء وتدعو الكاظمي لزيارتها

اغلاق اول "مدرسة وروضة" في العراق بسبب اصابات كورونا

Date: 2021-11-23 11:17:41
اغلاق اول "مدرسة وروضة" في العراق بسبب اصابات كورونا

كركوك.. سد استراتيجي يرحّل 8 قرى وتشكيل لجنة لبحث مصيرها

Date: 2022-02-11 12:21:06
كركوك.. سد استراتيجي يرحّل 8 قرى وتشكيل لجنة لبحث مصيرها

كركوك تعلن تشخيص أربع إصابات بالفطر الاسود

Date: 2021-06-02 20:44:03
كركوك تعلن تشخيص أربع إصابات بالفطر الاسود

كورونا يقضي على مسؤول صحي بكركوك

Date: 2020-11-03 10:16:24
كورونا يقضي على مسؤول صحي بكركوك

بمشاركة عناصر أمنية.. تظاهرتان في كركوك (صور)

Date: 2021-06-07 09:37:55
بمشاركة عناصر أمنية.. تظاهرتان في كركوك (صور)