السجن لمدة عام بحق عضو برلمان سابق عن كركوك.. وثيقة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة عام "مع التنفيذ" بحق عضو البرلمان السابق عن المحافظة جمال شكور.

وأظهرت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات كركوك الثانية، تحصلت عليها، وكالة شفق نيوز، صدور حكم على المدانين "عضو مجلس النواب السابق جمال شكور و كوكجن صابر طه، وجناريشار صابر، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969، المعدل".

وبينت المحكمة انها "أوقفت تنفيذ الحكم بحق المتهمتين مع تنفيذ الحكم بحق شكور"، لافتة الى ان الجهة المشتكية هي " مديرية بلدية كركوك ووكيلها الحقوقي سلام محمد علي".

وشكور، عضو في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وشغل قبل سنوات منصب مدير بلدية كركوك.